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أستراليا تبيح قتل حيوانها الوطني

كتبه Gamal salehaccess_time27 / ذو القعدة / 1439 هـ      10 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة ــ وكالات

دفعت موجة الجفاف التي تعيشها أستراليا هذه الأيام الحكومة لاتخاذ اجراءات غير مسبوقة لمواجهة الأزمة ومنها إباحة إطلاق النار على “الكنغر”، الذي يعد حيوانا وطنيا للبلاد.

وضربت موجة الجفاف القاسية، نيو ساوث ويلز، اكبر الولايات في أستراليا، ما جعل الآلاف من حيوان الكنغر يبحث خارج نطاق وجوده في المناطق البرية عن الطعام والمياه على حدود الولاية، واصبحت تنافس الماشية في طعامها، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

امام تقدم الآلاف من الكنغر، اباحت الحكومة الأسترالية للمزارعين حق اطلاق النار من أجل وقف الزحف على المراعي المخصصة للماشية.

وتسعى الحكومة المحلية، لمساعدة المزارعين في موجة الجفاف القاسي، اذ منحتهم مبلغ مليار دولار إلى جانب الحق في إطلاق النار على الكنغر، حتى يوفروا المراعي لماشيتهم.

Gamal saleh

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