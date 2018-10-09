أستراليا تدرس منع المهاجرين من الإقامة في سيدني وملبورن

قال وزير السكان والمدن، آلان تودج، إن بعض المهاجرين الجدد إلى أستراليا قد يُجبرون للانتقال إلى بلدات أصغر ومناطق ريفية بدلا من المدن الكبرى مثل سيدني وملبورن.

وبموجب المقترحات، سيتم منع بعض المهاجرين الجدد من العيش بالمدن الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد لمدة تصل إلى خمس سنوات لتخفيف الازدحام، وفقًا للوزير.

وذكرت الحكومة أن الازدحام في أكبر المدن الأسترالية يكلف 25 مليار دولار أسترالي (17.7مليار دولار أمريكي) سنويًا، ومن المتوقع أن يزيد ذلك إلى 40 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.

ووفقًا لمكتب الإحصاءات الأسترالي، مثلت المدن الكبرى الثلاث أكثر من 70 للنمو السكاني في أستراليا خلال الفترة من 2016 إلى 2017، حيث أظهرت ملبورن معدل النمو الأسرع بنسبة 2.7 متقدمة على بريسبان وسيدني -وكلاهما يبلغ نسبته 2.