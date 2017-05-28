أسرة آل الشيخ تفند مزاعم أمير دولة خليجية بعودة نسبه للشيخ ابن عبدالوهاب

شارك عبر واتساب

فندت أسرة آل الشيخ، ادعاءات أمير دولة خليجية بانتهاء نسبه إلى الشيخ محمد بن عبدالوهاب

وأصدرت الأسرة بياناً ممهور بتوقيع مجموعة كبيرة من أبناء أسرة آل الشيخ بالمملكة العربية السعودية ، وقالت “يدور في هذه الأيام بعض الشائعات والأقاويل والادعاءات حول من يعودون بنسبهم إلى جدنا المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب – رحمه الله ، وأوضحت أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن محمد من آل مشرف من وهبه من بني تميم ، له أربعة أولاد أنجبوا فقط، ومنهم امتدت أسرتنا أسرة آل الشيخ، وهم حسن بن محمد بن عبدالوهاب وتسمى ذريته (آل حسن) وحسين بن محمد بن عبدالوهاب وتسمى ذريته (آل حسين) وعلي بن محمد بن عبدالوهاب وتسمى ذريته (آل علي) وعبدالله بن محمد بن عبدالوهاب وتسمى ذريته (آل عبدالله). ومن هؤلاء الأبناء الأربعة فقط وأبنائهم وأحفادهم تنحصر ذرية الشيخ.

وأضافت الأسرة في بيانها “أما من يدعي أنه يعود بنسبه إلى الشيخ من غير هؤلاء الأبناء الأربعة داخل المملكة أو خارجها، فهي دعوى باطلة كاذبة، ومختلقة ولا تمت للحقيقة بأية صلة

وأشارت إلي أمير إحدى الدول الخليجية الذي قام ببناء مسجد باسم الشيخ محمد بن عبدالوهاب في بلده مدعيا أنه جده رغم أن من يتولون الإمامة والخطابة في هذا المسجد لا يمتون بصلة لنهج الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته السلفية، لذلك نطالب بتغيير اسم المسجد لكونه لا يحمل منهجه السلفي القويم.