أسرع طريقة لشد البطن بدون رياضة

خاص البلاد – نيفين عباس

تعانى الكثير من النساء من ظهور “البطن” لديها مما يفسد إطلالتها ويفقدها الثقة بالنفس

وتجد الكثيرات من النساء صعوبة فى أداء التمارين الرياضية أو إتباع حمية قاسية لفقدان الوزن

لا داعى للعناء بعد اليوم، نقدم لكِ طرق سحرية لشد البطن بدون مجهود أو رياضة أو تمارين شاقة أو حرمان

فى البداية تحلى بالثقة بالنفس وأنكِ قادرة على التخلص من دهون البطن فالثقة مفتاح النجاح فى الوصول لنتائج مُرضية

ثانياً حاولى قدر الإمكان تناول الماء بكثرة وكذلك العصائر الطبيعية ولكن لا تكثرى من العصائر الغنية بالسكريات كالمانجو أو عصير العنب

كذلك عند تناول الطعام حاولى تقليل كمية الوجبة مع زيادة عدد الوجبات من 3 وجبات باليوم إلى 5 وجبات، بالإضافة لتناول الخضروات الخفيفة بين الوجبات كالجزر أو الخيار

أيضاً عند تناول الطعام لا تبتلعى الطعام سريعاً وقومى بمضغ الطعام جيداً حتى تشعرين بالشبع بعد وقت قصير دون أن تكثرى من تناول الوجبة

تناولى الأطعمة الغنية بالألياف، كالخضروات الورقية والفواكه كالبرتقال

حافظى على وضع المريمية فى وجباتك أو مشروباتك لأنها تحسن من عملية الهضم مما لا يجعل الطعام بالمعدة فترة كبيرة مما يمنع تخزين المواد الدهنية بالمعدة

أيضاً وضع الكمون فى الوجبات أو السلطة يخلصك من غازات البطن التى تسبب إنتفاخات لها

تناولى مشروب من الزنجبيل الطازج المغلى مع القليل من أوراق النعناع، فهو مشروب فعال فى حرق الدهون شرط أن لا يحلىّ بالسكر