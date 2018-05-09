أسعار الذهب تهبط مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها فيما يقرب من أسبوع اليوم الأربعاء مع تعزز الدولار بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني والذي دعم أسعار النفط ودفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية للارتفاع.

وصعد الدولار مقابل الين مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام ونصف ما دفع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات للاقتراب من 3%.

وبحلول الساعة 7:13 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.65% إلى 1305.16 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم يونيو حزيران 0.6% إلى 1305.70 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة 0.4% في المعاملات الفورية إلى 16.36 دولار للأوقية وتراجع البلاتين بالنسبة ذاتها إلى 908.60 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 0.1% إلى 968.50 دولار للأوقية.