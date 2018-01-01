أسعار المشتقات النفطية الجديدة ولاتغيير في ديزل النقل والكيروسين

الرياض- واس

بدأ تطبيق الأسعار الجديدة لمنتجات الطاقة من المشتقات النفطية المحلية”ابتداء من الساعة الثانية عشرة؛ منتصف ليل امس الأحد وبداية اليوم الاثنين 14 ربيع الأخر 1439هـ الموافق 1 يناير 2018م.

أوضحت ذلك وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، إلحاقا ببيانها الصادر بتاريخ 24 ربيع الأول 1439هـ الموافق 12 ديسمبر 2017 ، حول خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة “المشتقات النفطية المحلية” التي تهدف إلى تقليص النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي لمنتجات الطاقة في المملكة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية وتعزيز استدامته . وتم تصحيح الأسعار شاملة على ضريبة القيمة المضافة وفقاً لما يلي:

– المنتج السعر ( ريال / لتر )

– بنزين 91 ( 37 ر 1)

– بنزين 95 ( 04 ر 2)

– الديزل ” للصناعة والمرافق ” ( 378 ر 0)

– الديزل ” النقل” لم يتغير السعر الأساسي السابق ( 47 ر 0)

– الكيروسين “لم يتغير السعر الأساسي السابق” ( 64 ر 0)

وقد أكدت شركة أرامكو السعودية حرصها على إمداد السوق المحلية بالمنتجات البترولية بشكل متواصل، مشيرة إلى خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار بعض المنتجات البترولية التي تم الإعلان عنها من قِبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، وأنها مستمرة في العمل بكامل طاقتها التشغيلية وشبكات إمدادها لدعم السوق المحلية بجميع احتياجاتها من المنتجات البترولية.

وقالت الشركة أنها وضعت جميع الآليات والأنظمة اللازمة لتطبيق ما تم اعتماده بخصوص التسعيرة الجديدة للمنتجات البترولية. وفي الوقت نفسهأهابت أرامكو السعودية بجميع عملائها من موزعين وأصحاب محطات وقود ضرورة الالتزام الكامل بالأنظمة المُعلن عنها بما يخدم الوطن والمواطن ويضمن وصول المنتج للمستهلك النهائي.