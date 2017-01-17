أسعار النفط تتجه إلى الارتفاع

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سنغافورة ـــ وكالات

تميل أسعار النفط إلى الارتفاع في آسيا، ” الإثنين”، مستفيدة من تراجع سعر الدولار، الذي يشجع عادة المستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى على عقد الصفقات، مما يساهم في زيادة الطلب.

وارتفع سعر برميل النفط الخفيف “لايت سويت كرود”، المرجع الأميركي للخام، تسليم فبراير 16 سنتا إلى 52.53 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل البرنت نفط البحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم مارس، فقد ارتفع سعره 18 سنتا ليبلغ 55.63 دولارا.

وقال خبراء: إن الشكوك المحيطة بسياسة دونالد ترامب، الذي سيتولى مهامه، الجمعة، تؤثر على العملة الأميركية.

وذكرت مارغريت يانع، المحللة في مجموعة “سي إم سي ماركيتس” أن السوق تأثرت صباح الإثنين بالشكوك السياسية المرتبطة بدونالد ترامب، مما يشكل ضغطا على الدولار، وهذا يشجع تبادل المواد الأولية”.