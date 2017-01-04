أسعار النفط ترتفع والأنظار على الإنتاج

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عواصم – وكالات

ارتفعت أسعار النفط في الساعات الأولى للتداول في 2017؛ بفضل الآمال بأن يثبت الاتفاق بين المنتجين من أوبك، ومن خارجها على خفض إنتاج النفط، والذي بدأ سريانه يوم الأحد فعاليته في القضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية.

وارتفع مزيج برنت الخام إلى 57.17 دولار للبرميل مقتربا من أعلى مستوى في العام الماضي عند 57.89 دولار للبرميل الذي سجله في 12 ديسمبر كانون الأول.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط وهو خام القياس الأمريكي إلى 54.03 دولار مقتربا أيضا من أعلى مستوى في العام الماضي عند 54.51 دولار الذي بلغه في 12 ديسمبر كانون الأول.

وفي الأول من يناير كانون الثاني بدأ سريان الاتفاق الذي توصلت إليه أوبك في نوفمبر تشرين الثاني، مع منتجين مستقلين؛ مثل روسيا بشأن خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.

وقال ريك سبونر كبير محللي السوق في سي.ام.سي ماركتس: “ستبحث السوق عن دلائل على خفض الإنتاج. الأمر الأكثر ترجيحا أن أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها سيلتزمون بالاتفاق، لاسيما في المراحل الأولى.