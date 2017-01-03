أسعار النفط ترتفع والأنظار على الإنتاج من أوبك وخارجها

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ارتفعت أسعار النفط في الساعات الأولى للتداول في 2017 بفضل الآمال بأن يثبت الاتفاق بين المنتجين من أوبك ومن خارجها على خفض إنتاج النفط والذي بدأ سريانه يوم الأحد فعاليته في القضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية.

وارتفع مزيج برنت الخام 35 سنتا ما يوازي 0.6 في المئة إلى 57.17 دولار للبرميل

بحلول الساعة 0608 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء مقتربا من أعلى مستوى في العام الماضي

عند 57.89 دولار للبرميل الذي سجله في 12 ديسمبر.

وكانت أسواق النفط مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلة العام الجديد.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط وهو خام القياس الأمريكي 31 سنتا ما يعادل 0.6 في المئة إلى 54.03 دولار

مقتربا أيضا من أعلى مستوى في العام الماضي عند 54.51 دولار الذي بلغه في 12 ديسمبر.

وفي الأول من يناير بدأ سريان الاتفاق الذي توصلت إليه أوبك في نوفمبر مع منتجين مستقلين

مثل روسيا بشأن خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.

ويقول متابعو السوق أن شهر يناير سيكون مؤشرا على مدى الالتزام بالاتفاق.

وقال ريك سبونر كبير محللي السوق في سي.ام.سي ماركتس “ستبحث السوق عن دلائل على خفض الإنتاج.

الأمر الأكثر ترجيحا أن أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها سيلتزمون بالاتفاق لاسيما في المراحل الأولى.”