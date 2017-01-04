أسعار النفط تلامس أعلى مستوياتها في 18 شهرا

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سول ــ رويترز

ارتفعت أسعار النفط في الساعات الأولى للتداول في 2017 بفضل الآمال بأن يثبت الاتفاق بين المنتجين من أوبك ومن خارجها على خفض إنتاج النفط، والذي بدأ سريانه “الأحد” فعاليته في القضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية.

وارتفع مزيج برنت الخام 35 سنتا ما يوازي 0.6% إلى 57.17 دولار للبرميل أمس “الثلاثاء”، مقتربا من أعلى مستوى في العام الماضي عند 57.89 دولار للبرميل الذي سجله في 12 ديسمبر.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط، وهو خام القياس الأميركي 31 سنتا ما يعادل 0.6% إلى 54.03 دولار، مقتربا أيضا من أعلى مستوى في العام الماضي عند 54.51 دولار الذي بلغه في 12 ديسمبر وفي الأول من يناير بدأ سريان الاتفاق، الذي توصلت إليه أوبك في نوفمبر مع منتجين مستقلين؛ مثل روسيا بشأن خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.

ويقول متابعو السوق: إن شهر يناير سيكون مؤشرا على مدى الالتزام بالاتفاق.

وقال ريك سبونر كبير محللي السوق في سي.ام.سي ماركتس: “ستبحث السوق عن دلائل على خفض الإنتاج. الأمر الأكثر ترجيحا أن أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها سيلتزمون بالاتفاق، لاسيما في المراحل الأولى”.