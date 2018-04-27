اقتصاد

أسعار النفط تنخفض لكن المخاوف مستمرة بشأن إمدادات إيران

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time11 / شعبان / 1439 هـ      27 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة لكن خام برنت احتفظ بجزء كبير بالمكاسب التي حققها في الجلسة السابقة في ظل مخاوف من احتمال تجديد عقويات على إيران على نحو يقلص الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 74.47 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت واحدا بالمئة يوم الخميس.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 68 دولارا لبرميل. وزاد العقد 0.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

ويتجه برنت إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث بارتفاع 0.5 بالمئة بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للانخفاض 0.4 بالمئة على أساس أسبوعي.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *