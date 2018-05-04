أسعد عبدالكريم يلتقي برابطة لاعبي ومحبي الاتحاد

جدة- البلاد

استقبل معالي الفريق أسعد عبدالكريم الفريح، عضو شرف نادي الاتحاد الفعّال عددًا من أعضاء رابطة لاعبي ومحبي الاتحاد برئاسة المستشار غسان بن إسماعيل مناع رئيس الرابطة، وأمين الرابطة الكابتن عقيد سلطان المعجل، وكل من الكابتن عيسى خواجي، والكابتن عبدالله غراب، والأستاذ إبراهيم كنداسة، والأستاذ هشام مليباري مشرف اللجنة الاجتماعية بالرابطة.

قدم المستشار غسان شرحا وافيا لأهداف الرابطة وعملها لخدمة الرياضه والرياضيين في البلد عامة، وللاتحاد خاصة، مما أثار إعجاب معاليه بما تقوم به الرابطة من جهود طيبه وحثيثة لخدمة الرياضه السعودية والمجتمع، ونادي الاتحاد .

وقد حث الفريق عبدالكريم ، أعضاء الرابطة ورئيسها بضرورة التكاتف خلف نادي الاتحاد، لتعويض ما فات في الموسم الجديد.