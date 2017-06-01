أسلحة أمريكية لوحدات حماية الشعب الكردية السورية

واشنطن- وكالات

كشف مسؤولان أمريكيان أن الولايات المتحدة بدأت بتجهيز أسلحة ومعدات عسكرية إلى المقاتلين الأكراد السوريين.

وأشار المصدران إلى أن واشنطن بدأت بإرسال الأسلحة إلى الأكراد في قوات سوريا الديمقراطية، استنادا إلى التخويل الذي منحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر.

ولم يذكران ما هي طبيعة الأسلحة والمعدات أو كيفية إيصالها إلى القوات الكردية، التي تحارب بدعم أمريكي، تنظيم “داعش”.

وكان الجيش الأمريكي أعلن سابقا أنه سيوفر لقوات سوريا الديمقراطية الذخيرة والبنادق والدروع وأجهزة الراديو والجرافات والمركبات والمعدات الهندسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أدريان رانكين-جالواي إن الجيش الأمريكي قدم للمقاتلين الأكراد أسلحة خفيفة ومركبات وأضاف أنه يعتقد أن الأسلحة وزعت يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول أمريكي آخر طلب عدم نشر اسمه إن توزيع الأسلحة بدأ في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بناء على تفويض من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر.

وتعتبر الولايات المتحدة الوحدات الكردية شريكا مهما في الحرب ضد داعش في شمال سوريا.

وتقول واشنطن إن تسليح القوات الكردية ضروري لاستعادة الرقة معقل التنظيم في سوريا.

وأبلغ مسؤلوون أمريكيون رويترز أن الولايات المتحدة تتطلع أيضا لتعزيز التعاون المخابراتي مع تركيا لدعم حربها ضد حزب العمال الكردستاني.