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خاص البلاد / نيفين عباس

لا أحد ينكر أن لإسم الشخص واقع على نفسه وحالته النفسية وتعامله مع الأخرين

فمن الممكن أن يختار الأبوان إسم لطفلهم يجعله يتعقد فى المستقبل ويعانى كثيراً بسبب تسميته

هناك بعض الأسماء التى لا يجب ان يُسمى الطفل بها سنسردها لكم اليوم عبر السطور التالية

أولاً محرم تماماً أن يسمى الطفل بأحد الأسماء المعظمة التى خصها الله عز جل له وحده سبحانه

فعلى سبيل المثال لا يجوز تسمية الطفل عظيم أو تسميته بأى إسم يعظمه بين الناس بصفة خصها الله لنفسه

مثل ملك الملوك لكن من الممكن تسميته عبدالعظيم لأننا جميعاً عباد لله وحده ولا أحد سواه

كما يجب عدم تسميه الطفل عبد لأى أحد إلا لله فهناك الكثير من الناس تقع فى خطأ تسمية الطفل عبدالرسول أو عبدالأمير على سبيل المثل وهذا الأسم لا يجوز لأن العبادة لله وحده

كما يجب ان ينتبه الأبوين عند تسمية الطفل وعدم تسميته بأسماء منبوذة بين الناس

مثل تسميته بإسم كلب أو حمار أو قرد فهذه الأسماء كانت قديماً فى الجاهلية ولكنها الأن تجعل من يتسمى بها يتعرض للسخرية الحادة والإنتقاد والنبذ بين الناس

كما يجب عدم تسمية الأطفال بأسماء شيطانية والعياذ بالله مثل شمهورش أو أجدع أو ميمون أو ميططرون لأن هذه الأسماء لشياطين ولا يجوز تسمية الإنسان بها

أو تسميتة الطفل بأسماء جهنم والعياذ بالله كفانا الله وإياكم شرها مثل جحيم أو سعير أو حطمة أو هاوية أو سقَر

أيضاً الأسماء التى تثير سخرية الأخرين مثل مهرج أو أبو عظم أو أبو أذن أو البردان

كما يجب تجنب تسمية الأطفال بأسماء الحشرات كذبابة أو بعوضة أو جرادة

أيضاً هناك بعض الأسماء التى لا يعرف معناها باللغة العربية وتكون دخيلة على العرب ولا يعرف لها أساس أو معنى

فيجب الحذر من هذه الأسماء لأنها قد تكون تحمل معنى سيئ للغاية يتحمل عقباته الطفل فيما بعد فى المستقبل

كما يجب تجنب تسمية الأطفال بالأسماء التى تجعل الناس تفر منه مثل دميمة أو ظالم أو حرب