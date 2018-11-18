أسهل طريقة لعمل صوص الجبنة الأصلى

خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ الطريقة المثالية لعمل صوص الجبنة بمقادير سهلة وبسيطة ولا تتطلب جهداً لعملها

المقادير اللازمة لعمل صوص الجبنة

كوب من الجبن الموزاريلا

كوب من الجبن الشيدر

ويمكن إستبدال الجبن الشيدر بجبن موزاريلا فقط

نصف كوب جبن بارميزان

ملعقة كبيرة طحين أبيض

2 مكعب زبدة

كوب من الحليب

طريقة عمل صوص الجبنة

نقوم بتذويب الزبدة

نضع الطحين للزبدة ويقلب حتى يتحمر الطحين قليلاً

نضع الحليب للطحين والزبدة ويقلب سريعاً حتى نحصل على صلصة كثيفة

تضاف الجبنة الموزاريلا والجبن الشيدر والجبن البارميزان

نستمر في التقليب حتى نحصل على صلصة جبنة مطاطية سميكة

ترفع من على النار وتقدم ساخنة

إقتراحات التقديم

يمكن تقديم صوص الجبنة أو صلصة الجبنة بجانب الطبق المفضل كالبطاطس المحمرة أو ساندوتش البرجر أو المكرونة الإيطالية بالجبنة أو الخبز بالثوم أو وضعها على طبقة المكرونة اللازانيا أو مكعبات الخبز المحمص بالثوم أو الناتشوز أو ستيك اللحم المشوى أو مع الدجاج المقلى البانيه أو البروستد أو بحسب الرغبة