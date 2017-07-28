أسهم أوروبا تنخفض بقيادة خسائر قطاع التكنولوجيا

تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة يوم الجمعة مع هبوط أسهم شركات التكنولوجيا.

التي اقتفت أثر خسائر نظيراتها العالمية بعد نتائج دون التوقعات لشركة أمازون العملاقة.

بينما لم تجد السوق دعما في سلسلة من تقارير النتائج المالية.

وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي، الأفضل أداء منذ بداية العام، بنسبة 1.5 بالمئة .

ليساهم في تراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8 بالمئة بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش.

وتراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة.

وهبط سهم يو.بي.إس 3.8 بالمئة ليشكل أكبر ضغط على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي.

وأبقى البنك السويسري على توقعات حذرة للنصف الثاني من 2017 بعدما سجل زيادة غير متوقعة في صافي ربح الربع الثاني.

ومن بين أكبر الخاسرين أسهم شركة رينو (PA: ) لصناعة السيارات وشركة بروكسيموس اللتين أعلنتا نتائجهما أيضا.

وصعد سهم أديداس 7.4 بالمئة إلى مستوى قياسي بعدما رفعت المجموعة توقعاتها للسنة بأكملها مع تحسن هوامش الربح.

الذي ساعد شركة صناعة المستلزمات الرياضية الألمانية على تحقيق نمو نسبته 18 بالمئة في أرباحها التشغيلية في الربع الثاني.

وعند فتح السوق نزل المؤشر الفرنسي 0.97 بالمئة بينما انخفض داكس الألماني 0.53 بالمئة.