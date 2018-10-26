أسهم أوروبا تهبط وسط قتامة في قطاع التكنولوجيا

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، مقتفية أثر تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعدما جاءت نتائج شركتي التكنولوجيا ألفابيت وأمازون دون التوقعات على نحو أضر بالإقبال على المخاطرة، في الوقت الذي جاءت فيه نتائج أوروبية أيضا مخيبة للآمال.
وهبط المؤشر القيادي لأسهم منطقة اليورو 1.5 بالمئة
ونزل المؤشر داكس الألماني 1.7 بالمئة والمؤشر كاك 40 الفرنسي 1.8 بالمئة.
ويتجه المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى أسواء أداء شهري منذ أغسطس آب 2015.
وهوت أسهم فاليو الفرنسية المتخصصة في صناعة مكونات السيارات 19 بالمئة بعد ثاني تحذير منها في ثلاثة أشهر بشأن الأرباح.