أشادت بنتائج زيارة ترامب للمملكة .. واشنطن: إيران مصدر العنف والإرهاب ويجب عزلها

واشنطن- واس

أشاد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر بنتائج زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال في الإيجاز الصحفي اليومي ” لقد بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أولى جولاته الخارجية كرئيس للولايات المتحدة بزيارة المملكة العربية السعودية”، مشيراً إلى أن خطابه في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض كان نقطة تحول تاريخية، لأجل توحيد العالم المتحضر في الحرب ضد الإرهاب والتطرف وعزل النظام الإيراني الذي تسبب في معظم العنف بالمنطقة.

وقال إن خادم الحرمين الشريفين عبّر في كلمته خلال القمة عن مشاطرته الرئيس ترامب عزمه في نبذ التطرف والعمل على مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.

كما أعرب القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ستيوارت جونز عن قلقه من التأثير الإيراني في سوريا ، وقال: نحن لا نرى الوجود الإيراني هناك من أجل التوصل إلى حل سياسي أو حل أمني لسوريا ، ومن الواضح أن أحد مصادر التطرف، وهو التهديد الإرهابي، يأتي من إيران.

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