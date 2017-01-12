أشاد بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين .. الرئيس اللبناني يؤكد على تعزيز التعاون الاقتصادي مع المملكة

شارك عبر واتساب

الرياض – واس

أعرب فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس جمهورية لبنان، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دعوته الكريمة لزيارة المملكة العربية السعودية، مؤكداً فخامته عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.

فيما أوضح سفير لبنان لدى المملكة عبدالستار عيسى، أن زيارة فخامة الرئيس العماد ميشيل عون رئيس جمهورية لبنان إلى المملكة، تأتي حرصاً من قيادة البلدين، على توثيق العلاقات المميزة منذ عقود بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية اللبنانية التي تشمل جوانب عديدة بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة فخامة الرئيس اللبناني لمقر السفارة اللبنانية في الرياض، حيث كان في استقباله سفير لبنان لدى المملكة عبد الستار عيسى، وأعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة، وعدد من أبناء الجالية اللبنانية.

من جهة ثانية أكد فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس جمهورية لبنان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي القائم بين المملكة العربية والسعودية، وجمهورية لبنان.

كما أكد فخامته حرص بلاده على توفير الأمن والاستقرار كعنصر أساسي في بناء الاقتصاد والإعمار.

جاء ذلك في كلمة لفخامته خلال حفل العشاء الذي أقامه معالي وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري، بحضور عدد من أصحاب المعالي ورجال الأعمال، وذلك بقصر المؤتمرات في الرياض.

وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة ألقى خلالها ممثل القطاع الخاص اللبناني فادي العسلي كلمة، أكد فيها أهمية الاقتصاد السعودي لجميع العرب، وخاصة على الاقتصاد اللبناني، داعياً المؤسسات الخاصة السعودية والمستثمرين السعوديين للاستثمار في المجالات الواعدة في لبنان.

ثم ألقى معالي وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني كلمة، أكد فيها أن العلاقات بين المملكة ولبنان متعددة الجوانب والأبعاد، وأهمية المملكة بالنسبة للاقتصاد اللبناني، مشدداً على حرص بلاده على سلامة الجميع، وخاصة الذين يقصدون لبنان للاستثمار أو الأعمال أو السياحة.

بعد ذلك ألقى معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي كلمة، عبر فيها عن شكره لفخامة الرئيس اللبناني على اختياره المملكة البلد الأول الذي يقوم بزيارته في بداية عهده، مما يؤكد على عمق العلاقة التي تربط المملكة بلبنان، منوهاً إلى حرص المملكة على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، واستمرارها في أزهى صورها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفخامة الرئيس ميشال عون، داعيا الله – تعالى- أن يديم على لبنان الأمن والاستقرار.

من جانبه أكد معالي وزير الخارجية والمغتربين في لبنان المهندس جبران بسيل، عمق العلاقات بين المملكة ولبنان.

حضر مأدبة العشاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال.