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أشعة الهواتف قد تسبب العمى

كتبه Gamal salehaccess_time29 / ذو القعدة / 1439 هـ      12 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن ــ وكالات

حذرت دراسة اميركية جديدة من ان الأشعة الزرقاء التي تنبعث من شاشات الإلكترونيات، كالهواتف النقالة واجهزة الحاسوب، تسبب ضررا دائما للنظر.

وقال معدو الدراسة من جامعة توليدو باوهايو إن الأشعة الزرقاء تؤدي إلى ما يسمى بالضمور البقعي.

وقال البروفسور المساعد في قسم الكيمياء الحيوية بالجامعة أجيث كاروناراثني “أن الضمور البقعي هو أحد الأسباب الرئيسية للعمى في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم”.

وبحسب الدراسة، فإن تفاعل الأشعة الزرقاء مع شبكية العين يؤدي إلى موت الخلايا.

بينما قال كاسون راتنياكي وهو باحث آخر مشارك في الدراسة “إن الأشعة المنبعثة من هذه الشاشات سامة، والضرر الذي تلحقه بالعين لا يمكن إصلاحه. لأن المستقبلات الضوئية في شبكية العين لا تتجدد بعد موتها”.

وفيما يسعى الباحثون لتطوير قطرة للحد من الضرر، ينصحون في الوقت الراهن بتجنب النظر لفترات طويلة في شاشات الأجهزة الإلكترونية، خاصة في الظلام.

Gamal saleh

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