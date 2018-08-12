أشعة الهواتف قد تسبب العمى

واشنطن ــ وكالات

حذرت دراسة اميركية جديدة من ان الأشعة الزرقاء التي تنبعث من شاشات الإلكترونيات، كالهواتف النقالة واجهزة الحاسوب، تسبب ضررا دائما للنظر.

وقال معدو الدراسة من جامعة توليدو باوهايو إن الأشعة الزرقاء تؤدي إلى ما يسمى بالضمور البقعي.

وقال البروفسور المساعد في قسم الكيمياء الحيوية بالجامعة أجيث كاروناراثني “أن الضمور البقعي هو أحد الأسباب الرئيسية للعمى في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم”.

وبحسب الدراسة، فإن تفاعل الأشعة الزرقاء مع شبكية العين يؤدي إلى موت الخلايا.

بينما قال كاسون راتنياكي وهو باحث آخر مشارك في الدراسة “إن الأشعة المنبعثة من هذه الشاشات سامة، والضرر الذي تلحقه بالعين لا يمكن إصلاحه. لأن المستقبلات الضوئية في شبكية العين لا تتجدد بعد موتها”.

وفيما يسعى الباحثون لتطوير قطرة للحد من الضرر، ينصحون في الوقت الراهن بتجنب النظر لفترات طويلة في شاشات الأجهزة الإلكترونية، خاصة في الظلام.