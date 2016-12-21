أشهر الاغتيالات.. على الهواء وفى أماكن عامة

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جدة ـــ رويترز

شهد العالم على مر التاريخ العديد من الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي مست قادة وشخصيات سياسية وحقوقية، بعضها وقع على الهواء مباشرة أو أمام عدسات المصورين، من أشهرها في الوطن العربي اغتيال الرئيس المصري أنور السادات في القاهرة ، والرئيس الجزائري محمد بوضياف في عنابة بـالجزائر. ووقعت بعض الاغتيالات في أماكن عامة.

ففي السادس من أكتوبر 1981 أطلقت مجموعة من “جماعة الجهاد” على رأسهم الملازم الأول خالد الإسلامبولي، النار على السادات فلقي مصرعه. وكان ذلك خلال عرض عسكري، ووصفت العملية بحادثة المنصة.

وفى 29 يونيو 1992 وأثناء إلقائه خطابا خلال اجتماع عام بمدينة عنابة شرقي الجزائر، اغتيل بوضياف من الخلف بنيران العسكري مبارك بومعرافي. وكان قد مر 166 يوما فقط على مكوث بوضياف في الحكم.

وفى عام 1960 اغتيل رئيس الحزب الاشتراكي الياباني، أسانوما أنجيرو، على يد شاب يميني، أثناء إلقائه خطابا متلفزا. دخل الشاب إلى حيث أنجيرو أمام الميكروفون وعاجله بسكين طويلة فمات على الفور.

وفى عام 1963 أُطلق قناص الرصاص على الرئيس الأمريكي جون كنيدي، بينما كان يمر في الشارع في سيارة مكشوفة رفقة زوجته جاكلين في زيارة رسمية لمدينة دالاس بولاية تكساس.

وفى 4 نوفمبر عام 1995 اغتيل رئيس وزراء إسرائيل إسحق رابين رميا بالرصاص من طرف يهودي متطرف يدعى إيجال عامير.

وفى 27 ديسمبر 2007 اغتيلت رئيسة وزراء باكستان بي نظير بوتو رميا بالرصاص في راو لبندي القريبة من العاصمة إسلام آباد. وكانت قد عادت يوم 18 أكتوبر من نفس العام إلى باكستان بعد ثمانية أعوام قضتها في المنفى.

وفى 14 فبراير من العام 2005 انفجرت سيارة مفخخة بموكب رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري بمنطقة المريسة غرب بيروت، ما أدى لمقتله وبعض معاونيه، وأدى شدة الانفجار إلى هدم فندق سان جورج وبعض المباني المحيطة.