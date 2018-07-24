أصحاب المزاج السيئ أكثر إنتاجية

جدة ــ وكالات

خلصت دراسة كندية حديثة الى ان الشعور بمزاج سيئ يمكن ان يساعد بعض الناس بالفعل على التركيز وتحسين ادارة وقتهم وتحديد اولويات المهام بشكل افضل.

ووجد الباحثون ان المزاج الجيد يعيق مهارات تنظيم الوقت والمهارات التقليدية، كما اوضحت النتائج ان هذا ينطبق فقط على المنفتحين فقط، بينما يتوقف الانطوائيون عن العمل عندما يشعرون بالكآبة.

واخضعت الدراسة التي اجرتها تارا ماكولي، استاذة علم النفس بجامعة واترلو، ومارتن غابل، 95 شخص، للنظر في كيفية تحملهم للمطالب والضغوطات اليومية اعتمادا على مزاجهم.

وركز الباحثون على التفاعل العاطفي، على غرار الحساسية ومدة وكثافة الردود العاطفية المرتبطة بالمزاج، وتمثل هذه الأمور العوامل المحددة التي تؤثر على ما يسمى “الأداء الفعال” (او القدرة على تنفيذ المهام).

وقسم الباحثون المشاركين في هذه الدراسة إلى فئتين من التفاعل العاطفي، اي الى أشخاص يتمتعون بتفاعل عال وآخرين ذوي تفاعل منخفض.

ووجدت الدراسة ان الأشخاص الأكثر تفاعلا لديهم استجابات عاطفية سريعة ومكثفة ومستمرة، في حين ان الأشخاص منخفضي التفاعل او الانطوائيين يكونون اكثر استرخاء.