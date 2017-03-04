(أصدقاء الشيخوخة) تنظم بازارا تراثيا

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جدة – سالم بكوش

أقامت جمعية أصدقاء الشيخوخة بازار(تراث أمي) بمشاركة أكثر من خمسين مُسنة من الأمهات المستفيدات من برامج الجمعية المتنوعة وكان التفاعل كبيراً من خلال ما قدمنه من مشغولات يدوية وأكلات متنوعة من كافة مناطق المملكة

وأيضاً الملابس التي تخص كل منطقة مثل المنطقة الجنوبية والوسطى والشمالية ولم تقتصر المشاركة على المُسنات من السعودية فحسب بل من جنسيات عربية وأجنبية مثل اليمن والسودان والمغرب وباكستان والهند.

وكان هذا التنظيم تحت اشراف مدير عام الجمعية الأستاذ سليمان بن علي والدكتورة آمال العبادي مديرة القسم النسائي والاخصائية الاجتماعية الأستاذة خلود الفران والأستاذة ريم أبو ريّا سكرتيرة القسم النسائي.

كما نوه مسؤول الإعلام والعلاقات العامة الأستاذ سلمان المالكي بحضور عدد من ضيوف الشرف منهم الأستاذ سالم الزهراني مسؤول الشؤون الاجتماعية والعميد طلال الصيدلاني.