(أضخم امرأة في العالم) تتحدث أخيرا

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جدة ــ وكالات

عبرت المصرية إيمان عبد العاطي المعروفة إعلاميا بـ “أضخم امراة في العالم” في أول تصريح صحافي لها، عن رغبتها في رؤية والدتها، موكدة انها تشتاق إليها كثيرا.واكدت شيماء عبد العاطي شقيقة ايمان ان الأخيرة تنتظر رؤية والدتها بفارغ الصبر، “فهي الوحيدة القادرة على ان تجعلها تضحك”، مشيرة الى ان لم ترها منذ ثلاثة شهور.واضافت شيماء ان التغطية الإعلامية المكثفة اثرت على صحة إيمان النفسية، وانها ترغب في احترام حقها كمريضة.وكانت إيمان قد غادرت الهند، حيث خضعت لعملية جراحية، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لاستكمال علاجها.

وفقدت المصرية اكثر من 300 كيلوغرام من وزنها الذي كان يتجاوز نصف طن عند وصولها إلى مستشفى سيفي في مدينة مومباي الهندية قبل ثلاثة اشهر.