أطفال دور التحفيظ يتعرفون على حياة نبي الرحمة

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جدة – إبراهيم المدني

أقامت عدد من دور تحفيظ القرآن الكريم النسائية بجمعية “خيركم” بجدة برنامجا خاصا بحياة وسيرة النبي – صلى الله عليه وسلم- الأسبوع الماضي، وذلك لتعريف الأطفال بأخلاق الرسول – صلى الله عليه وسلم- وسننه التي تدعو الى السلام والتسامح وحب الخير للآخرين. ففي دار الوفاء لتحفيظ القرآن وتحت شعار (محمد قدوتنا) تعرف الطلاب على سيرة أشرف الأنبياء والمرسلين.

وتعلموا كيف عاش وكيف نشأ وتناولوا سيرته العطرة ضمن أركان تعليمية تربوية، استفاد منها الطفل وخلدت في وجدانه وروحه.

وفي دار الصديقة 15 قام الأطفال بإحياء سنن نبينا محمد علية الصلاة والسلام . وتعلموا طريقة إحياء هذه السنن وأهمية تطبيقها في حياتهم اليومية ، واتخاذها نبراسا ينير طريقهم ، في حين أقامت مدرسة دار الخلد معرض السيرة النبوية و قاموا بعرض لوحات ومجسمات تعرف بالقصص التي عاشها عليه الصلاة والسلام مع أصحابه – رضوان الله عليهم.

من جهتها أكدت مديرة مراكز الاشراف الأستاذة أمينة الرحيلي، أن فكرة البرنامج جاءت من مشروع ( كيف نكون قدوة ؟) والذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل؛ حيث قالت : اخترنا أعظم قدوة لنقدمها للطلاب وهي شخصية النبي- صلى الله عليه وسلم- فكان برنامجاً خاصاً عن سيرته العطرة، والتي حملت عناوين مختلفة في عدد من دور تحفيظ القرآن المنتشرة في محافظة جدة.