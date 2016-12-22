أطفال مركز عسير يشاركون في اليوم العالمي

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أبها – مرعي عسيري

شارك مركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير أمس، في الحفل الذي أقامته مدرسة “انبثاق العلم” الأهلية بأحد رفيدة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة.

بدأ الحفل بكلمة ترحيبية لقائدة المدرسة شاهرة القحطاني، ثم قدمت العديد من البرامج والأنشطة التعليمية ، والمسابقات ، والأناشيد، فيما شارك أطفال المركز في الفعالية بعدد من الكلمات والأناشيد، ثم قدمت لهم الهدايا التذكارية.

من جهته أوضح مدير الجمعية المكلف عبدالله المحسني، أن المركز شارك خلال الفترات الماضية في عدد من الفعاليات والأنشطة بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة ،

مبيناً أن هذه المشاركة تأتي كآخر مشاركات المركز للاحتفال بهذا اليوم، مضيفاً أن أهمية اليوم العالمي للإعاقة والتوعية بقضية الإعاقة وحقوق المعوقين في المجتمع تكمن في دمج الأطفال المعوقين مع أقرانهم من الأطفال الأصحاء ، فهي تكسبهم العديد من المعنويات والثقة والفرح أيضاً، مقدماً شكره لمدرسة انبثاق العلم على اهتمامهم بهذه الفئة التي يقدرها الجميع، ويكن لها كل الحب والاحترام .