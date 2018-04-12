أطلقت باتجاه الرياض وأبها وجازان.. اعتراض 3 صواريخ باليستية .. وتدمير طائرتين مسيرتين حوثيتين بمواصفات إيرانية

جدة ــ واس

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية 3 صواريخ باليستية، اطلقت في اتجاه مدن الرياض، ونجران، و جازان، من قبل مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً.

فيما أسقطت طائرة استطلاع بدون طيار تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك في مدينة أبها، كما دمرت طائرة ثانية معادية حاولت مهاجمة أحد الأعيان المدنية في جازان.

وكان المتحدث الرسمي، باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، قد أكد رصد منظومة الدفاع الجوي الخاصة بحماية مطار أبها جسماً غير معرف باتجاه مطار أبها الدولي، وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره.

كما تم في حينه إغلاق حركة الملاحة الجوية، بما يتوافق مع قوانين الطيران العالمي، ومن ثم عادت الحركة الجوية من وإلى المطار لطبيعتها.

وقال المالكي: إنه ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية، كانت تحاول استهداف المطار المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني.

وفى المحاولة الثانية، قال المالكي : تم رصد جسم غير معروف باتجاه أحد الأعيان المدنية بجازان، وتم التعامل معه بوسائل الدفاع الجوي وتدميره دون وقوع أي خسائر، ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين تطابق الأجزاء والحطام مع الطائرة بدون طيار، والتي حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

إلى ذلك، حذرت قيادة القوات المشتركة للتحالف بأشد العبارات، الميليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران، باستهدافها للأعيان المدنية والمدنيين، وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري، سيكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة؛ بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما وجهت القيادة المشتركة للتحالف في الوقت نفسه تنبيها لميليشيات الحوثي الإرهابية، من استخدام هذه القدرات ضد الأعيان المدنية والمدنيين، وكذلك المنشآت الحيوية والصناعية، وعلى قادة ومخططي الميليشيات الإرهابية، ومن يقف وراءهم اعتبار استخدامها ونتائج استخدامها، بمثابة أمر عليهم تحمل عواقبه.