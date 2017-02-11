أطول سلم كهربائي في العالم بالسعودية

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جدة_غفران إبراهيم

كشف خبراء محليون ودوليون مشاركون في المعرض الدولي لتكنولوجيا المصاعد والسلالم المتحركة ومعدات الرفع ومستلزماتها (ليفتك جدة أكسبو) المقام بمركز جدة للمنتديات والفعاليات بجدة وتختتم فعالياته غدا الأحد عن بدء العمل في أكبر سلم كهربائي بالعالم سيظهر إلى النور في احدى المدن السكنية السعودية عام 2019م،

وقالوا أنه سيكون الأطول من نوعه على مستوى العالم بمسافة تصل إلى 1000م، متوقعين أن يجري تسجيله ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية.

وقال الخبير فرانك فان استشاري المبيعات بشركة سيتشر الألمانية: تعاقدنا على اقامة أطول سلم كهربائي في العالم مع تكتل عقاري سعودي عالمي يقوم حالياً بإنشاء مدينة عمرانية متكاملة بمدينة جدة،

وسيقام السلم بشكل دائري مبتكر ليمر على جميع الوحدات السكنية والذي تم إنشاؤه بمقاطعة هوبي السياحية وسط الصين ويبلغ 688 متراً.