أعاد تأهيل محطات المياه في إدلب.. مركز الملك سلمان ينفذ رحلة ترفيهية للأطفال اليمنيين المجندين

مأرب-حلب-إدلب واس

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب أمس الأول رحلة ترفيهية للأطفال، الذين زجت بهم الميليشيات الحوثية في ساحات القتال، وذلك في إطار مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في اليمن، والممول من المركز، وتنفذه مؤسسة وثاق للتوجه المدني في عدد من محافظات اليمن، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وتجول الأطفال خلال الرحلة في حديقة مأرب العامة، كما استمتعوا باللعب والمسابقات الترفيهية والثقافية، سعيًا من المركز لإبعادهم عن الصدمات النفسية والسلوك العدواني وإعادتهم إلى أجواء الطفولة التي افتقدوها.

يذكر أن المركز احتفى في 10 من مارس الحالي، بانتهاء دورة تأهيلية لعدد 27 طفلاً جندتهم الميليشيات الانقلابية في اليمن من محافظتي مأرب وعمران.

كما نفذّ المركز دورة توعوية لأولياء أمور الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة لليمن.

وتلقى 27 من أولياء أمور الأطفال المجندين من محافظتي مأرب وعمران محاضرات توعوية عن المخاطر النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال المجندون, وعن المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق الآباء, والتوضيح بأنها مسؤولية شرعية وأخلاقية, ناهيك عن كونها إنسانية واجتماعية، إضافة إلى ما يتعلق بحماية أبنائهم من التجنيد.

وقال القائمون على التأهيل: إن المشاركين استمعوا إلى شرح تفصيلي عن الانتهاكات القانونية التي يتعرض لها الأطفال المجندون، وعن القوانين الدولية والمحلية التي تجرم تجنيد الأطفال، إضافة إلى الحقوق الموجبة للأطفال, وأن إنهاء التجنيد لهذه الفئة مسؤولية كل الدول والشعوب، ولدى الكبار واجب أخلاقي في حماية الأطفال وإيقاف ذبحهم وتدمير براءتهم، وعلى الجميع التذكر أن استمرارية المجتمع لا يكون إلا برعاية الطفولة والاهتمام بها.

على صعيد آخر، يواصل المركز استكمال عمليات توزيع الملابس للمستفيدين في مدينة حريتان بريف حلب الشمالي.واستفاد من تلك الملابس 3000 فرد، وأغلب تلك الملابس دافئة نظرًا لاستمرار الأجواء الباردة في مدينة حريتان.

كما نفذ المركز السبت الماضي مشروع إعادة تأهيل محطات المياه و نظام إدارة النفايات الصلبة في قرى محافظة إدلب مع دعم الكلفة التشغيلية بقيمة مليون و225 ألف دولار أمريكي.ويستهدف المشروع جدرايا وقراها بريف إدلب الغربي وراشا الشمالية وقراها بريف إدلب الجنوبي.