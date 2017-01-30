أعداد اللاجئين من الدول المشمولة بقرار ترامب

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نيويورك- سي ان ان

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على قرار يقضي بتعليق دخول المواطنين من ست دول عربية إلى جانب إيران، وذلك في خطوة تأتي ضمن إجراءات “التدقيق الشديد” التي دعا إليها خلال حملته الانتخابية.

ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن اللاجئين من سوريا تصدروا القائمة، وبلغ عددهم 12.587 لاجئا، في حين حلت العراق في المركز الثاني بـ9880 لاجئا، وحلت الصومال ثالثا بـ9020 لاجئا، وإيران في المرتبة الرابعة بـ3750 لاجئا، تلتها السودان بـ1458 لاجئا، فاليمن بـ26 لاجئا، وأخيرا ليبيا بلاجئ واحد فقط.

ويشار إلى أن قرار ترامب حمل اسم “حماية الأمة من دخول الإرهابيين الأجانب إلى الولايات المتحدة الأمريكية،” وينص على منع كل المواطنين من العراق وسوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال إلى جانب إيران من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 90 يوما.

وكان ترامب، قد أعلن أنه يعتزم منح الأولوية خلال النظر في طلبات اللجوء في أراضي الولايات المتحدة للمسيحيين من سوريا.

وفي رده على سؤال حول هذا الشأن، قال ترامب، خلال مقابلة مع “شبكة البث المسيحية” : “نعم، إنهم (المسيحيون) يتعرضون لمعاناة بشكل أكبر؛ بسبب أعمال الإرهابيين، موضحا: “أنهم (الإرهابيون) يقطعون رؤوس الجميع، لكن رؤوس المسيحيين قبل غيرهم، وأعتقد أن هذا غير منصف على الإطلاق، ولذا سنساعدهم (سنساعد المسيحيين)”.