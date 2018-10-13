أعراض العقم عند النساء المتزوجات والفتيات الغير متزوجات

خاص البلاد – نيفين عباس

تختلف الإصابة بالعقم من المرأة المتزوجة عن الفتاة الغير متزوجة

وللعقم بعض الأعراض التى يمكن أن تنذرنا عن وجود خلل فى خصوبة المرأة وقدرتها على الحمل والإنجاب فيما بعد

ومن أعراض العقم لدى النساء المتزوجات

عدم النجاح فى حدوث الحمل إلا بعد مرور العام الأول من الزواج بالرغم من عدم تناول حبوب أو وسائل منع الحمل

عدم الإنتظام فى مواعيد الدورة الشهرية، ولا يقصد الإختلاف الذى يكون من 3-7 أيام، بل عدم الإنتظام الذى يجعلك لا تستطعين تحديد بدء ونهاية مواعيد الدورة الشهرية

الآلام المبرحة طوال فترة الدورة الشهرية، لا يقصد الألم الطبيعى الذى تعانى منه كل النساء والفتيات أثناء الحيض، بل الألم الذى لا يهدأ بالمسكنات ويصل لمرحلة تجعلك لا تستطعين القيام بأى عمل وممارسة حياتك بشكل طبيعى

إضطراب مواعيد الدورة الشهرية وإنقطاعها ثم عودتها كل 3-6 شهور، وهنا يجب اللجوء لعمل فحوصات للخصوبة

مشاكل هرمونية كإنخفاض الرغبة الجنسية، آلم عند ممارسة العلاقة الحميمة، مضاعفات الحمل والعمليات الجراحية السابقة

ثانياً أعراض العقم لدى الفتيات الغير متزوجات

ظهور شعر عند الذقن أو الصدر بسبب إرتفاع هرمون التستوستيرون

تغيرات حالة الجلد وظهور حب الشباب بكثرة حتى بعد سن الثلاثين

زيادة فى الوزن بشكل ملحوظ

الشعور بالإكتئاب بشكل مستمر والإجهاد العاطفى

خروج حليب من حلمة الثدى

غرازة أو إنخفاض دم الحيض بشكل ملحوظ

عدم إنتظام الدورة الشهرية

تغيير لون دم الحيض للون الشاحب أو المائل للأسود

كذلك هنالك أعراض عامة للنساء المتزوجات والفتيات الغير متزوجات منها:-

مشاكل ببطانة الرحم

وجود أورام ليفية فى الرحم

وجود سدد أو تلف بقناة فالوب

إلتهابات وأمراض بالحوض

إضطرابات بعملية الإباضة

وجود تكيس على المبايض

ولذلك من الضرورى والهام جداً المتابعة ومراجعة الطبيبة المختصة عند الشعور بأى من تلك الأعراض