أعضاء بلدي جدة والغرفة التجارية يزورون المدينة الذكية بعسفان .. المشروع يعتبر الأول من نوعه في المملكة للقضاء على الورش العشوائية

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جدة- عبد الهادي المالكي

زار عدد من أعضاء المجلس البلدي والغرفة التجارية بمحافظة جدة يرافقهم عدد من رجال الأعمال والمستثمرين والإعلاميين أمس المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات بجدة طريق عسفان حيث بلغ عدد المشاركين 300 شخص وكان في استقبالهم منسوبو “شركة السابقون الدولية القابضة” المستثمر والمطور للمدينة الذكية يتقدمهم رئيس مجلس ادارة الشركة الشيخ عبدالله بن معيلي السهلي الحربي حيث تجول الحضور في المدينة واطلعوا على الخدمات المقدمة فيها.

ورحب رئيس مجلس إدارة الشركة بزوار الصرح الوطني العملاق الذي يأتي متوافقاً مع توجيهات القيادة الرشيدة المستقبلية التي تحث على مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية الطموحة في اطار رؤية المملكة 2030 وأيضاً في اطار مشاريع تنمية المكان وبناء الانسان في المنطقة.

وقال إن هذا المشروع الوطني هو الأول من نوعه في المملكة لأنه سيقضي على نظام الورش السابق العشوائي الذي شوه مدينة جدة الحضارية وسيكون بإذن الله انطلاقة لعصر جديد لمثل هذه المشاريع الوطنية حيث طبق عليه نظام المدن الذكية ومرتبط مباشرة بالجهات الامنية وقد عمل على انجازه اكثر من 600 مهندس وفني حيث تبلغ مساحته الاجمالية 5 ملايين م2.

وتم تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير العالمية والتقنية الحديثة وقد بدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الاولى البالغ مساحتها مليون متر مربع وانطلقت اعمال المرحلة الثانية بناء على توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على مساحة (1200000 مليون ومئتي م2)

موضحا للحضور التحديات والصعوبات التي واجهتهم في تنفيذ المشروع الذي تم انجازه خلال مدة قياسية مقارنة بالمشاريع المماثلة كما بين حجم الاعمال المنفذة فيه على سبيل المثال لا الحصر فقد تجاوزت كميات القطع الصخري (8 ملايين م3) واعمال الردم قاربت (6 ملايين م3) وبالنسبة لاعمال البنية التحتية فقد تجاوزت اطوال التمديدات المنفذة (160000 متر طولي ) بالاضافة لاعمال الخرسانات التي تجاوزت كمياتها المنفذة في المشروع (180000م3) .

ووأضاف:”بحمد الله وفضله قمنا بتطبيق آخر ما وصلت اليه المعايير الدولية في تنفيذ المشروع وفي مجال السلامة فالمشروع مغطى بالكامل بكاميرات المراقبة التي تحمي المشروع من الناحية الامنية والتنظيمية وكذلك قمنا بايصال شبكات اطفاء الحريق والانترنت الى كل ورشة في المشروع”.