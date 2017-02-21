أعضاء في الشورى يطالبون بإنشاء جامعة للحرمين

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الرياض – واس

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية السادسة عشرة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، حيث ناقش عدداً من الموضوعات على جدول أعماله . وبين معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1436 /1437هـ، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبد العزيز العيسى .

وقد أكدت اللجنة في توصياتها على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع مستوى أداء المرشدين والموجهين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما أكدت على دراسة تنظيم الاعتكاف بشكل عام.

ودعت في توصيتها الأخيرة إلى دراسة وضع آليات وإجراءات لتنظيم الحجاج والمعتمرين لتقبيل الحجر الأسود بما يحقق الأمن والسلامة والعدالة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد عدد من الأعضاء الذين داخلوا على التقرير أهمية السعي إلى إنشاء جامعة للحرمين الشريفين.