أعضاء مسرطنة تجذب زوار معرض (كفى)

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جدة – إبراهيم المدني

زار الآلاف من طلاب جامعة أم القرى بمكة المكرمة والمدارس الحكومية معرض جمعية (كفى) للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات والذي أقيم بالجامعة تحت شعار الدعوة الى الله.

وافتتح المعرض مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق بكري عساس والذي أشاد بدور كفى في حماية ابناء وبنات منطقة مكة المكرمة من الوقوع في دركات الادمان ،

في حين بيّن مدير جمعية كفى بمكة الشيخ ابراهيم بن احمد الحمدان أن المعرض والذي تختتم فعالياته اليوم الخميس شاركت فيه الجمعية بمعرض توعوي يبن أثر التدخين على الفرد والمجتمع ويحتوى على صور ومجسمات وشاشة تعريفية وأعضاء مسرطنة لأشخاص فارقوا الحياة نتيجة التدخين وأجهزة علاج الإدمان.