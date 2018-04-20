أعلى الأرباح في تاريخ السينما

جدة ـــ وكالات

تمكن المخرج الأمريكي، ستيفن سبيلبيرغ، صاحب أفلام “القرش” (1975) و”إي تي” (1982) “إنديانا جونز” (1984، 1989) وعشرات الأفلام، التي اشتهرت حول العالم، من تحقيق إنجاز سينمائي غير مسبوق، بتخطي أرباح أفلامه حاجز الـ 10 مليارات دولار، في جميع أنحاء العالم.

وقد ساعد في ذلك كثيرًا فيلمه الأخير الذي عرض للمرة الأولى في مارس الماضي “اللاعب الأول يستعد” Ready Player One ” “2018”، والذي حقق أرباحًا تخطت 475 مليون دولار.

أما أكثر أفلام سبيلبيرغ نجاحا على مستوى شباك التذاكر، فهو فيلم “حديقة العصر الجوراسي” (Jurassic Park-1993)، والذي حقق آنذاك 983.8 مليون دولار، وفيلم “إي تي” (E.T.) (1982)، الذي حقق 717 مليون دولار.