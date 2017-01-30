أعلى 5 لاعبين سعرا في جميل

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جدة- البلاد

يشهد دوري جميل للمحترفين مجموعة مميزة من العناصر، التي تحمل أحلام وطموحات جماهيرها؛ من أجل التتويج باللقب الغالي.

فيما يلي رصد لأعلى 5 لاعبين من الناحية التسويقية، وذلك وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي. وذكر الموقع أن مهاجم النادي الأهلي عمر السومة، هو الأعلى من حيث القيمة التسويقية، حيث إنه يساوي 4.5 مليون إسترليني،

وجاء كارلوس إدواردو لاعب الهلال في المركز الثاني بقيمة 4.3 مليون استرليني، ومن بعده ليو بوناتيني لاعب الهلال بقيمة 3.5 مليون استرليني. وفي المركز الرابع جاء فيتفا لاعب الأهلي بقيمة 3.2مليون استرليني، ثم لاعب الهلال السابق تياجو الفيس والذي بلغت قيمته 2.4مليون إسترليني.