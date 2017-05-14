أعمار السعوديين تفوق الأمريكيين بـ7 سنوات

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جدة ــ وكالات

أفادت دراسة أمريكية حديثة بتفوق أعمار المواطنين السعوديين على نظرائهم الأمريكيين بنحو 7 سنوات.

ووفقاً لمجلة “جاما إنترنال ميديسن” الطبية، عارضت الدراسة، فان متوسط عمر المواطن الأمريكي يصل إلى 67 سنة تقريبا، فيما يصل متوسط عمر المواطن السعودي إلى 74 سنة.

واشارت الدراسة الى ان متوسط عمر السعودي يتجاوز المعدل الإقليمي بـ6 سنوات، والعالمي بـ4 سنوات. وكانت منظمة الصحة العالمية قد اعلنت فى وقت سابق ان اقل معدل لمتوسط العمر المتوقع في أمريكا أدنى من دول تنفق اقل على الرعاية الصحية، ومنها الفلبين، حيث يبلغ متوسط العمر المتوقع 68.5 سنة، وأقل من الهند (68.3 سنة)، وكوريا الشمالية (70.6 سنة)، وليبيا (72.7 سنة).

واكد تقرير إحصائي اصدرته وزارة الصحة عام 2015، أن نسبة السكان في الفئة العمرية أقل من 15 سنة في المملكة عام 1435هـ كانت 29.5%، وهي أدنى من النسبة في إقليم شرق المتوسط التي بلغت 34%، لكنها اعلى من النسبة المبلغ عنها عالميا، وهي 27%.

وبين التقرير ان معدل الوفيات في المملكة خلال الفترة نفسها 3.9 وفيات لكل 1000 نسمة، وهو أدنى من المعدل الإقليمي (وهو 6.3 وفيات)، وأقل من نصف المعدل العالمي (وهو 7.9 وفيات)، وأن معدل وفيات الرضع لعام 1434هـ كان 7.4 مواليد لكل 1000 مولود، وهو أدنى بنسبة كبيرة من المعدل الإقليمي وهو 44 مولود، والمعدل العالمي وهو 37 مولودا.