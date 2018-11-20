أفتتاح مشروع وعد الشمال بقيمة 85 مليارا.. وولي العهد يشارك في قمة الأرجنتين

الرياض- البلاد

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، الاثنين، إن الملك سلمان بن عبد العزيز يفتتح مشروع وعد الشمال الاقتصادي، الخميس المقبل، بتكلفة 85 مليار ريال.

وأضاف الفالح، في مؤتمر صحافي، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيشارك في قمة مجموعة الـ 20 في الأرجنتين.

وأعلن الفالح أن مشاركة ولي العهد في قمة الـ 20 جزء من جولة خارجية سيقوم بها.

من جهته، ذكر نائب وزير الطاقة السعودي أن مشروع وعد الشمال سيوفر 10 آلاف وظيفة عند افتتاحه.

ووعد الشمال هي مدينة لصناعات التعدين. وقد خصص مجلس الوزراء السعودي مساحة 290 كلم مربع للمدينة، بالإضافة إلى 150 كلم مربع لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها الأخرى، وبذلك يكون إجمالي المساحات المخصصة للمدينة 440 كلم مربع.

ويعد مشروع وعد الشمال من المشاريع التنموية الهامة التي تشهدها المنطقة بصفة خاصة ومختلف مدن المملكة بشكل عام في اطار رؤية المملكة 2030.