خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم أفضل وأسهل طريقة لعمل بروستد الدجاج المقرمش المنزلى بطريقة سريعة ولا تتطلب خطوات كثيرة وجهد للتحضير، لكى تحصلى على نفس النتيجة المرغوبة لبروستد الدجاج بالمنزل

المقادير اللازمة لعمل بروستد الدجاج المقرمش بالمنزل

لنقع الدجاج

دبابيس دجاج أو دجاجة مقطعة 8 قطع ويفضل مخلية من العظم

كمية من الحليب الرائب تكفى لتغطية الدجاج

ملعقة كبيرة من الهيل الناعم

ملعقة كبيرة من الزنجبيل الناعم

2 ملعقة كبيرة من بودرة البصل

لتتبيل الدجاج

2 ظرف من خلطة البروستد

2 حبة بيض

نصف كوب حليب

ملعقة صغيرة زعتر

ملعقة كبيرة بودرة بصل

ملعقة كبيرة بهارات دجاج

لقلى الدجاج

كوب من خلطة البروستد

كوب ونصف من الطحين

ملعقة صغيرة هرد أو كركم

ملح كمية بحسب الرغبة

فلفل إسود بحسب الرغبة

ملعقة كبيرة بهارات دجاج

زيت عميق

طريقة عمل بروستد الدجاج المقرمش

نقوم بتذويب الهيل الناعم والزنجبيل وبودرة البصل فى الحليب الرائب

بعد أن يغسل الدجاج جيداً، نقوم بنقعه فى خليط الحليب الرائب ليلة كاملة

فى اليوم التالى

يخفق البيض مع خلطة البروستد والحليب والزعتر والبصل البودرة وبهارات الدجاج حتى نحصل على عجين لين

نحضر قطع الدجاج ونغمسها فى الخليط وتترك دقائق

نحضر كيس من أكياس الفريزر

نضع به كوب خلطة البروستد والطحين والهرد والملح والفلفل الإسود وبهارات الدجاج ويقلب جيداً

ترفع قطع الدجاج من الخلطة دون أن تزال من عليها وتوضع بالكيس ويغلق ويرج جيداً دون أن يقلب باليد للحصول على قطع مقرمشة

ترفع القطع من الكيس

ثم تقلى فى زيت عميق متوسط الحرارة حتى تصبح ذهبية اللون

تخرج وتصفى ثم تقدم ساخنة