أفضل طريقة لعمل عجينة البيتزا على طريقة المطاعم الشهيرة

خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ أسهل وأفضل طريقة لعمل عجينة البيتزا المنزلية بطريقة المطاعم الشهيرة

المقادير اللازمة لعمل عجينة البيتزا على طريقة المطاعم الشهيرة

كيلو من الطحين الأبيض الخاص بالبيتزا

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض

قطعة من الخميرة ما تقارب 5 جرام، يمكن إستبدالها بـ 2 ملعقة كبيرة خميرة فورية فى حال لم تتوفر

نصف كوب من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم

حوالى 3 كوب ونصف من الماء الدافئ للعجن

طريقة عمل عجينة البيتزا على طريقة المطاعم الشهيرة

نقوم أولاً بنخل الطحين ثلاث مرات

نقوم بتقليب الملح مع الطحين

نحضر وعاء

نضع به الخميرة والسكر ونصف كمية الماء

تترك الخميرة بعد أن تقلب جيداً حتى تتفاعل

يضاف الطحين فى العجان

يضاف له الزيت ويعجن حتى نحصل على قوام رملى للعجين، ويمكن إستخدام اليد إن لم يتوفر عجان

نضع خليط الخميرة بعد أن يتفاعل للمزيج ويعجن جيداً

تضاف كمية الماء المتبقية للخليط بالتدريج مع إستمرار العجن لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجين لا يلتصق باليد أو بجدران العجان

تغطى وتترك لتختمر ويتضاعف حجمها لمدة ساعة ونصف تقريباً

ثم تقطع كرات وتحفظ بالفريزر لحين الإستخدام، أو تفرد وتستخدم فى عمل البيتزا بعد إضافة مكونات الحشو بحسب الرغبة والمتوفر لديكِ

كما يمكن تنكيه العجين بالقليل من بودرة الثوم أو الزعتر المجفف للحصول على عجين بنكهة الثوم والزعتر أو بحسب الرغبة