أفغانستان تشيد بحرص خادم الحرمين على استعادة أمنها واستقرارها

جـدة -واس

أشاد وزير الخارجية بجمهورية أفغانستان الإسلامية صلاح الدين رباني ، باستضافة المملكة العربية السعودية ” للمؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في جمهورية أفغانستان” بمدينتي جدة ومكة المكرمة شهر يوليو الماضي

وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده – حفظهما الله – على استعادة الأمن والسلم في أفغانستان وبتحقيق الاستقرار للشعب الأفغاني، مشيرًا إلى أن الإعلان الصادر عن المؤتمر الدولي للعلماء ، إعلان متوازن يظهر مواقف العلماء المسلمين والأمة الإسلامية كافة ضد الإرهاب والتطرف .

وأوضح بيان صحفي صدر أمس عن منظمة التعاون الإسلامي، أن فخامة الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية هنأ المنظمة على عقد المؤتمر الدولي للعلماء حول السلم والأمن في أفغانستان بمدينتي جدة ومكة المكرمة.

من جهة أخرى استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بمكتبه في جدة أمس الأول مبعوث رئيس جمهورية غينيا بيساو السفير مامادو سانو قوميز، الذي سلّم معاليه رسالة خطية من فخامة رئيس جمهورية غينيا بيساو جوزى ماريو فاز.

كما جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين المنظمة وغينيا بيساو، وسبل تطويرها في جميع المجالات.وأكد الأمين العام التزام المنظمة بدعم جمهورية غينيا بيساو بهدف تحقيق طموحات شعبها في الاستقرار والتنمية المستدامة.