أقنعة طبيعية للبشرة على طريقة جميلات السناب شات

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جدة – سامية خماش

أصبحن نجمات السوشل ميديا في وقتنا الحاضر ينافسن نجمات السينما و التلفزيون و صرن مثال يحتذى به من قبل الفتيات و السيدات الباحثات عن الجمال و الأناقة , و لكل واحدة منهن طريقتها الخاصة في الاهتمام بجمالها و صحة بشرتها و هنا نستعرض لكم بعض من طقوس العناية الخاصة بأكثرهن شهرة و متابعة.

* مرمر و قناع القهوة

تستعمل الفاشنيستا الكويتية الجميلة مرمر هذا القناع مرة واحدة اسبوعياً و يعمل القناع على شد البشرة و ترطيبها و تقشيرها تقشيراً خفيفاً و توحيد لونها مع الاستمرار عليه , نحتاج لتطبيقه ملعقة من البن و ملعقة نشا و ملعقتين من زيت جوز الهند , تخلط المقادير و توضع على بشرة نظيفة لمدة ربع ساعة ثم نقوم بعمل مساج خفيف بحركات دائرية ناعمة لمدة خمس دقائق قبل غسله جيداً.

* قناع الزنجبيل على طريقة موديل روز

تقول عارضة الأزياء روز أنها تستعمل قناع خاص لتصغير الأنف قبل جلسة تصوير أو أي ظهور لها , فهي تقوم بخلط نصف ملعقة من بودرة الزنجبيل ( زنجبيل مجفف مطحون ) بالقليل من الماء إلى أن تتكون عجينة لينة ثم تقوم بوضعها على الأنف و تتركها إلى أن تجف ثم تقوم بتقشيره بحركة دائرية صغيرة , يملك الزنجبيل خاصية حرق الدهون , و هو يساعد على تذويب الدهون من على أرنبة و جانبي الأنف فيبدو أصغر من المعتاد , استخدمي هذه الطريقة مرة إلى مرتين اسبوعياً و ابتعدي عنها إن كنت صاحبة بشرة سريعة التهيج.

* قناع لعلاج حب الشباب من توقيع هدى قطان

قدمت هدى قطان المعروفة ب(هدى بيوتي) خلطتها الخاصة هذه لعلاج حب الشباب منذ عدة سنوات وتلقى استحسان الكثيرات إلى اليوم , يتكون القناع من الحليب و العسل و جوزة الطيب ,اخلطي ملعقة كبيرة من مطحون جوزة الطيب مع القليل من الحليب إلى أن تحصلي على قوام متماسك بعض الشيء ثم اضيفي ملعقة من العسل , وزعي القناع على بشرتك النظيفة و اتركيه لمدة 15 دقيقة الى نصف ساعة ثم ازيليه برفق بواسطة فوطة رطبة ,يعمل الحليب كمقشر لطيف للبشرة بينما جوزة الطيب تتحكم في إفراز الدهون كما أن العسل يحتوي على خصائص مضادة للالتهاب, داومي على هذا القناع مرة أسبوعياً و ستلاحظين الفرق.