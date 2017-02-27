العدد 21858 27 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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أكاديمية الأهلي تتوج بلقب كأس أسبورتي العالمية في الكويت

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أكاديمية الأهلي تتوج بلقب كأس أسبورتي العالمية في الكويت
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جدة- البلاد

توج فريق أكاديمية النادي الأهلي بلقب بطولة أسبورتي العالمية لكرة القدم في الكويت، وسط مشاركة 16 فريقا أوروبيا وعربيا.

وتمكن فريق أكاديمية الأهلي من حصد اللقب بعدفوزه على العربي الكويتي بنتيجة ١-صفر خلال المواجهة النهائية أمس.

وتوج راعي اللقاء وزير الدولة لشئون الشباب خالد ناصر فريق أكاديمية الاهلي بلقب البطولة والميداليات الذهبية .

وحصل أيضا محمد الشهري من أكاديمية الأهلي على جائزة أفضل إداري في البطولة، وحصول اللاعب ماجد خليفة على جائزة أفضل لاعب.

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التصنيف: الرياضة

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