أكاديمية المسجد النبوي تستعرض التخطيط الاستراتيجي

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المدينة المنورة – البلاد

استعرضت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بأكاديمية المسجد النبوي برنامج التخطيط الاستراتيجي, الذي يأتي ضمن مشروع الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي “حرمين” الذي يستهدف مدراء ووكلاء الإدارات بالوكالة.

وتعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على إعداد خطة استراتيجية شاملة مستقبلية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للسنوات العشر القادمة ويشمل ذلك تحديد الرؤية المستقبلية والرسالة الواضحة والغايات والأهداف والاستراتيجية والسياسات العامة وذلك وفق الأسس العلمية الحديثة.

ويأتي هذا البرنامج ضمن أنشطة المشروع التي يسعى من خلالها للتعريف بمكوناته وتوسيع قاعدة المعلومات, كما يأتي تزامناً مع التوسعات التاريخية العملاقة ولكثرة ما يقدم في الحرمين الشريفين من الخدمات التي يرجي من خلالها الارتقاء بخدمة الحجاج والعمار والزوار والتيسير عليهم لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.