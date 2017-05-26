أكاديمية بيلاروسية تمنح عضويتها الفخرية للأمير تركي

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الرياض – واس

منحت الاكاديمية الوطنية للعلوم في جمهورية بيلاروسيا عضويتها الفخرية لصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وقد جاء هذا الاختيار الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ الاكاديمية بمنح العضوية لغير مواطني بيلاروسيا في اجتماع الجمعية العمومية للأكاديمية الذي عقد بتاريخ 27 أبريل 2017 في مدينة منسك , حيث يأتي منح الأكاديمية عضويتها الفخرية لسمو الأمير تركي تقديراً منها للتطور العلمي والتقني والابتكار في المملكة، ونتيجة للجهود التي تبذلها مؤسسات ومراكز البحث العلمي بالمملكة على مستوى العالم، إضافة إلى عمق التعاون العلمي والتقني القائم بين المدينة وعدد من المؤسسات العلمية والتقنية في جمهورية بيلاروسيا وعلى رأسها الأكاديمية الوطنية للعلوم.

وقام بتسليم العضوية لسموه وفد من الأكاديمية الوطنية للعلوم البيلاروسية برئاسة البروفيسور سيرجي شيزيك النائب الأول لرئيس الأكاديمية.