أكاديمية سعودية ونجمة افتراضية تواجه حملة تشهير

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جدة ــ البلاد

انشغل آلاف المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، طوال الأيام الماضية بحملة تشهير واسعة بأكاديمية سعودية معروفة، كونها من أشهر نجمات مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، دون أن يعرف سبب تلك الحملة بالضبط.

وملاك الحسيني، هي طالبة مبتعثة للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومرشحه لدرجة الدكتوراة حاليا، كما أنها عضو بهيئة التدريس في جامعة الملك سعود، لكنها اكتسبت شهرتها من خلال ابنتها “سافانا”، التي تظهر في مقاطع فيديو، تلقى نسب مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما إنستغرام ويوتيوب.

ويشهد موقع تويتر الأكثر استخداما في المملكة ، انضمام مزيد من المغردين إلى الوسم # حملة_البصق_على_ملاك_الحسيني”، ليتصدر الترند في السعودية “قائمة بأكثر المواضيع تفاعلاً على تويتر”.

ورغم وجود عدد كبير من بين آلاف المتفاعلين مع الوسم، يدافعون عن ملاك الحسيني وعائلتها، إلا أن فريقا آخر ينتقدها بشدة، دون تحديد سبب دقيق لذلك، باستثناء بعض المغردين الذي اعتادوا انتقاد كل مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما يعتبرونه سطحيتهم، وتركيزهم على الربح المادي،

من خلال الوصول للشهرة بأي ثمن. وينتقد مغردون آخرون ملاك الحسيني لاستعانتها بطفلتها “سافانا” في مقاطع الفيديو، ويعتبرون ذلك استغلالا لطفولتها، فيما يقول فريق رابع: إنها تنشر كل تفاصيل حياتها وعائلتها؛ بهدف كسب مزيد من المتابعين لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.