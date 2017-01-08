أكاديمية لتدريب النزلاء على الحاسب والإنجليزي والسكرتارية
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الرياض : البلاد
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وقعت المديرية العامة للسجون، اتفاقية لافتتاح فرع لأكاديمية إبراهيم بن عبدالعزيز آل إبراهيم للتدريب داخل إصلاحية الرياض، وذلك خلال افتتاح فعاليات أسبوع النزيل الخليجي في الرياض، بحضور وكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني، والتي تمت بين الأمين العام لمؤسسة إبراهيم بن عبدالعزيز آل إبراهيم الخيرية الأستاذ عبدالله الحواس، ومدير سجون منطقة الرياض العميد علي آل قوت.
وأوضح الأمين العام الأستاذ عبدالله الحواس، أن هذه الاتفاقية تأتي لتدريب السجناء الذين بقي على محكومياتهم أقل من ستة أشهر على مهارات الحاسب الآلي واللغة الانجليزية، وكذلك برامج السكرتارية التنفيذية ودورات المشاريع الصغيرة وتطوير الذات وتأهيلهم لسوق العمل، وأن يكون عنصراً فاعلاً في مجتمعه بعد خروجه؛ حيث إن من المقرر تدريب أكثر من 300 نزيل خلال العام الأول. وتأتي الاتفاقية امتداداً لنجاح مشروع الأكاديمية داخل مدينة الرياض، وحرصاً من المؤسسة لتوسيع دائرة المستفيدين من أبناء هذا البلد المعطاء .
التصنيف: محليات
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