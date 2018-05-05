أكبر أحزاب المعارضة التركية تعلن مرشحها للرئاسة

انقرة – وكالات

أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، عن تسمية النائب عن ولاية يالاوا، محرم إنجه، مرشحه الرسمي للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 يونيو/ حزيران القادم.

وكان حزبا “العدالة والتنمية”، و”الحركة القومية” قد أعلنا عن مرشحهما الرئيسيّ وهو الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، فيما أعلن على الفور الحزب الصالح “إيي” عن مرشحته، رئيسة الحزب ميرال أكشنار.

كما أعلن حزب “السعادة المعارض” عن مرشحه، رئيس الحزب أيضًا ميتال كرم موللا أوغلو.

ويأتي الإعلان بعدما خالف الرئيس التركي السابق عبدالله جول، الذي كان مقرباً من الرئيس أردوغان، قبل أن يختلف مع الحكومة، التوقعات بأن يكون مرشح المعارضة الأوحد، عبر إعلانه أنه لن يقدم على الخطوة.

وتسعى المعارضة إلى منافسة أردوغان بقوة قبل أقل من شهرين للانتخابات، بعدما سعى الرئيس إلى إجراء انتخابات مبكرة قبل عام ونصف العام من موعدها المحدد.