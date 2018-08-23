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أكبر جدارية بمشعر منى ينثر عليها ضيوف الملك مشاعرهم الجياشة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time10 / ذو الحجة / 1439 هـ      23 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
سطر أكثر من 2000 حاج وحاجة من أسر شهداء فلسطين ومصر داخل مخيمي برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين ، عبارات الشكر والتقدير، معبرين عن مشاعرهم الجياشة تجاه ما قدمه لهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، ومكنهم من أداء نسك الحج بكل يسر وسهوله .

وما أن بدأ العد التنازلي في النزول لمغادرة مشعر منى لأداء طواف الوداع ؛أقام برنامج الضيوف الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أكبر جدارية في مشعر منى دوّنوا عليها مشاعرهم .

وسجل الحاج عادلي اليازوري العبارة التالية على الجدارية : إنجازات عظيمة لدولة عظيمة برجال عظماء، شكرا خادم الحرمين ورجاله.

فيما دون عبدالعزيز العمران” شكرا للملك سلمان “، وفي الوقت نفسه قدمت حاجة فلسطينية شكرها على طريقتها اذ كتبت ” شكر خاص من أم الشهيد محمد جمال جودة لخادم الحرمين الشريفين على الضيافة والاستقبال “.

وكتب الحاج زياد نصيب ” شكرا للسعودية ملكا وحكومة وشعبا على حسن الضيافة”.

ibrahim

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