أكبر مسح صحي في تاريخ المملكة.. الأحد

شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد

تبدأ وزارة الصحة يوم الأحد المقبل تنفيذ أكبر مسح صحي في تاريخ المملكة ,يشمل أكثر من 50 ألف أسرة، بهدف تقويم الحالة الصحية للسكان وتحديد عوامل الخطورة, مثل عدم ممارسة الرياضة والتدخين وغيرها،

إضافة إلى تقويم مدى قدرة النظام الصحي على الاستجابة لتطلعات واحتياجات السكان والتعرف على مدى تغطية الخدمات والبرامج الصحية للسكان وكذلك الإنفاق الصحي على مستوى الأُسر بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.

ويهدف المسح الذي تم مراجعته من قبل متخصصين محليين وعالميين ومنظمة الصحة العالمية والهيئة العامة للإحصاء، إلى توفير بيانات ومعلومات موثوقة عن الحالة الصحية للسكان بشكل دقيق بغرض استطلاع المؤشرات الصحية في المملكة التي تواجه المجتمع،والتعرف على المشكلات الصحية ووضع الحلول المناسبة لها وضمان توفير معلومات ذات اعتمادية عالية عن الوضع الصحي في المملكة قابلة للمقارنة دولياً واستحداث قاعدة من البيانات والأدلة لتقييم أداء النظام الصحي وقدرته على تحقيق الأهداف وتوفير المعلومات اللازمة لصانعي القرار بما يحتاجونه من معلومات لتوجيه السياسات والاستراتيجيات والبرامج عند الضرورة.